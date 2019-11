Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de corectie se aplica beneficiarilor pensiilor de invaliditate la pensionarea pentru limita de varsta, potrivit unei decizii adoptate joi de Curtea Constitutionala a Romaniei. Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "inscrierea initiala…

- Curtea Constituționala a admis, joi, in unanimitate, ca decontarea navetei școlare pe baza de abonament este neconstituționala. Concret, CCR precizeaza ca sintagma „pe baza de abonament” dintr-un articol prevazut in Legea educației este neconstituționala, conform Mediafax.Citește și: Andrei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat vineri informarea emisa joi, anunțand ploi in toata țara. Vremea se menține rece in intreaga țara pana marți. Județele Constanța și Tulcea se vor afla pana sambata dimineața sub cod galben de ploi puternice.Citește și: Curtea Constituționala,…

- ALERTA la preselectia emisiuni ProTV ”Romanii au talent”: Un concurent a scos pistolul la juriu. Duminica, 29 septembrie, dintr-un hotel situat pe raza Sectorului 1 din Bucuresti, in jurul orei 12.45, a fost formulat un apel 112, in care se reclama ca un barbat, de 29 de ani, aflat la o selecție pentru…

- I. In ziua de 18 septembrie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior…

- CCR a transmite, printr-un comunicat de presa, deciziile luate miercuri, 18 septembrie. Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere cererea de soluționare a conflictului juridic de natura constituționala dintre primul-ministru, pe de o parte și Președintele Romaniei, pe de alta parte, cerere…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a discutat, miercuri, sesizarea privind existenta unui conflict juridic pe tema refuzului sefului statului de numire a ministrilor. CCR a decis ca președintele sa motiveze refuzurile de remaniere, sa semneze pentru propunerile de interimate. De asemenea a decis ca…

- In urma cu cateva minute s-a incheiat Sinodul Mitropolitan de la Sibiu care a decis canonizarea parintelui Arsenie Boca. Propunerea a fost facuta de IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, iar decizia de canonizare a fost luata cu unanimitatea voturilor membrilor sinodului, potrivit brasovstiri.ro.Citește…