Alertă pentru părinți! Înscriere online la grădiniță și clasa pregătitoare. Care e calendarul Programul de reinscriere sau inscriere pentru gradinite va putea fi consultat la data de 4 mai. „Avem o noutate. Noutatea este atat la gradinita, cat si la clasa pregatitoare, ca inscrierea se va face online, iar pentru clasa pregatitoare am revizuit calendarul si am anuntat deja ca evaluarea psiho-somatica a copiilor va fi inlocuita cu o declaratie pe propria raspundere a parintilor sau a tutorilor legal instituiti si o fisa completata de gradinita pe care a frecventat-o elevul. Ministerul Educatiei va publica pentru gradinite calendarul de reinscriere sau inscriere, iar pentru clasa pregatitoare… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

