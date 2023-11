APAPR atrage public atenția asupra unei ambiguitați legislative in Codul fiscal. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania susține ca o prevedere din Codul fiscal creeaza premisele impozitarii progresive a castigurilor de capital din fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu si III facultativ), asimilate in mod eronat cu partea necontributiva a pensiilor de serviciu (cunoscute public ca „pensii speciale”) incepand cu 1 ianuarie 2024. Astfel, in loc de impozitarea plaților din fondurile de pensii private cu cota normala de 10% (ca in prezent si precum la pensiile platite…