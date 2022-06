Alertă pe râul Timiș. Două persoane au dispărut sub ape Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. „Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, din primele informații […] Articolul Alerta pe raul Timiș. Doua persoane au disparut sub ape a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

