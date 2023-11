Alertă pe litoral! A fost găsit un pachet cu o substanță albă Un pachet cu o substanța alba, sigilat intr-o folie de plastic, ce ar putea conține droguri a fost gasit, luni, pe o plaja din Constanța. „La data de 20 noiembrie a.c., in jurul orei 11.55, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe o plaja din municipiul Constanța, a fost gasit un pachet cu o substanța alba, susceptibila a avea efecte psihoactive, sigilat intr-o folie de plastic transparenta”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Pachetul a fost preluat de DIICOT și de polițiști din cadrul Brigazii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

