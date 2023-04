Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile dambovițene sunt in alerta, județul Dambovița este sub COD GALBEN și COD PORTOCALIU de VANT PUTERNIC, ANM a emis patru avertizari actualizate . ???? Cod galben valabil in intervalul 11 martie, ora 10 – 12 martie, ora 04. ➡️ Fenomene vizate: intensificari ale vantului; ➡️ Zone afectate:…

- Un cutremur puternic a zguduit joi dupa-amiaza o regiune din centrul Italiei, in apropiere de orașul Perugia, potrivit Ansa.it. Un raport inițial al Centrului Seismologic European Mediteranean a anunțat ca a fost un cutremur cu magnitudinea 5, dar autoritațile italiene l-au evaluat la 4,4 și au precizat…

- Polițiștii din Capitala fac joi o percheziție domiciliara intr-un dosar de inșelaciune. Administratorul unei firme este cercetat dupa ce ar fi incasat avans pentru produse electronice vandute pe internet, pe care nu le-a mai livrat.

- Un incendiu de vegetație a izbucnit astazi pe strada Petricani din Capitala. De flacari a fost cuprins un teren de vegetație uscata, iar pentru a stinge focul a intervenit de urgența un echipaj de salvatori și pompieri.

- A fost panica in orasul italian Sienna, miercuri noapte spre joi, dupa ce localitatea a fost zguduita de 20 de cutremure. Locuitorii au petrecut toata noaptea pe strazi, speriati ca tragedia din Turcia si Siria s-ar putea repeta si la ei. Seismele au fost de mica intensitate, cu magnitudini intre 3,5…

- Avand in vedere prognoza meteorologilor, emisa inclusiv pentru Municipiul București, conform careia, in Capitala sunt așteptate precipitații insemnate cantitativ, sub forma de lapovița și ninsoare, echipajele de deszapezire ale Sectorului 4 au intrat deja in dispozitiv. Fii la curent cu cele…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. „In jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 au fost sesizați cu privire la…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima a fost…