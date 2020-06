Alertă OMS! Milioane de oameni ar putea muri în cazul unui al doilea val al coronavirusului Mare atenție! Un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații a avertizat vineri ca milioane de oameni ar putea muri in cazul unui al doilea val al coronavirusului. „Comparam cu gripa spaniola, care s-a comparat la fel cu Covid: a scazut in vara și a revenit puternic in septembrie și octombrie, fiind responsabila pentru 50 de milioane de decese in timpul celui de-al doilea val”, a spus dr. Ranieri Guerra, director general adjunct al OMS la Rai TV din Italia. Observațiile lui Guerra vin in momentul in care mai multe țari din Europa - și de pe tot globul - incep sa relaxeze masurile de restricție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cel putin 2.500.091 de cazuri si 192.158 de decese asociate noului coronavirus, Europa ramane continentul cel mai afectat de pandemia de COVID-19, chiar daca in prezent in America Latina boala progreseaza cel mai rapid. Coronavirus in lume. Peste 450.000 de oameni au murit din cauza COVID-19…

- Situatia sa continua sa se agraveze si in Republica Moldova, insa in ciuda numarului record de imbolnaviri, autoritatile vor sa renunte la restrictii pentru a relansa economia. Colega RRA, de la Radio Chisinau, Natalia Zaharescu, are detalii: Reporter: Cu 296 de persoane infectate in ultimele 24 de…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel global a depașit 6 milioane. COVID-19 a dus la peste 370.000 de decese la nivel mondial, dar se crede ca numarul real este mai mare, deoarece testele sunt inca limitate și multe țari nu includ victimele din afara spitalelor. America Latina a raportat 50.000…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pina la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia,…

- Frontierele UE ar putea fi deschise pentru turism pana la inceputul verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Țarile cu un turism dezvoltat se arata dispuse sa ia masuri graduale pentru reluarea activitații in domeniu.Ministrul german de Externe,…

- Europa vrea sa primeasca turiști pana la inceputul verii, conform ministrilor de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene..Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia, Cipru si Bulgaria - toate…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cea mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara, potrivit unui raport al Reuters. Statele Unite au avut nevoie de 38 de zile de la primul…