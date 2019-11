Alertă naţională: un nou cutremur de proporţii Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km NV de Tirana, 138km SV de Prizren, 181km V de Skopje, 196km SV de Pristina, 212km NE de Taranto, 212km E dey Bari, 268km S de Sarajevo, 289km SV de Nis. Dupa cutremurul puternic care a lovit Albania, marți dimineața, echipele de salvare continua operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturile cladirilor prabușite. Bilanțul a ajuns la 29 de morți și peste 650 de raniți, potrivit presei albaneze. Reportaj din iadul albanez. Echipa Romania TV, intampinata cu un cutremur inca de la sosirea pe aeroportul din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Marți dupa-amiaza s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter, potrivit realitatea.net. Seismul a avut loc la ora 16.54, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la o adancime de 148 km, in…

