Autoritatile sanitare chineze au declarat miercuri ca cel putin 440 de cazuri au fost confirmate in tara si ca cele trei noi decese au fost semnalate in provincia Hubei, a carei capitale este Wuhan, orasul in care a fost depistat virsului la finalul anului trecut, potrivit CNN.

Zeci de noi cazuri au fost inregistrate in China

Marti a fost confirmat si primul caz de infectie cu acest nou virus in Statele Unite. Cazuri au fost raportate si in Coreea de Sud, Tailanda si Japonia si mai multe suspecte, in Australia.

Tot marti, China a anuntat ca ia masuri de preventie de clasa A, obisnuite…