- Un val de aer tropical, venit din Africa, este prezent pe intreg teritoriu Romaniei. Meteorologii au emis alerta de canicula, in mai multe zone din țara, in unele dintre regiuni fiind resimțite valori de pana la 40 de grade Celsius.

- Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anuntat cum va fi vremea la inceputul lunii iulie. "Cu siguranta vom vorbi si de indicele de disconfort termic accentuat, pentru ca valorile de temperaturi in crestere, asociate si cu umezeala sporita in atmosfera, genereaza atingerea si depasirea…

- ANM a emis o avertizare meteo generala de cod galben și cod portocaliu pentru jumatatea de vest a țarii, de insabilitate atmosferica. Codul portocaliu este valabil in intervalul 26 iunie, ora 10:30 – 26...

- Mircea Coșea azi la „Romania - stare de alerta” Foto arhiva Azi la RRA, de la ora 13.20, difuzam emisiunea ROMANIA – STARE DE ALERTA. Tema editiei: Pandemia si ploile lasa urme adânci asupra ecomoniei românesti. Producator Monica Stoica. Realizator…

- Veștile proaste continua pentru țara noastra! Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis un cod roșu de inundații in șapte județe ale Romaniei! Care sunt zonele afectate, dar mai ales, pana cand este atenționarea in vigoare?

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunta ca a solicitat Comisiei Europene sa intervina pentru oferirea de oportunitati egale tuturor operatorilor economici, in conditiile in care unele state, cum este si Romania, nu au posibilitatea de a aloca fonduri prea mari ca ajutor pentru economia locala.…

- Informare meteo de ultima ora! ANM a emis sambata o alerta meteo de instabilitate atmosferica pana duminica la pranz și un avertisment cod galben de ploi puternice, vijelii și grindina pentru 33 de județe, pana luni seara. Bucureștiul va fi, de asemenea, sub cod galben de ploi.Informarea meteo…

- Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor și al intensificarilor de vant, iar valorile termice, in special cele nocturne, se vor situa ușor sub cele normale la aceasta data in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in prima parte a intervalului in regiunile…