Alertă METEO - Cod GALBEN în 14 județe Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben de ceața pentru 14 județe din țara, sambata seara. Potrivit ANM, in județele Olt și Valcea, codul galben de ceața este valabil pana la ora 23.00, potrivit mediafax.ro. Citește și: E oficial! Președintele a semnat: Zile libere pentru acești angajați In județele Constanța, Tulcea, Braila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzau, Calarași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și Dambovița codul galben de ceața este valabil pana duminica, la ora 2.00. In zonele avertizate, ceata determina scaderea vizibilitatii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

