Alertă METEO: Cod galben de vijelii și grindină valabil în Alba și alte 25 de județe. Vremea va deveni deosebit de rece Alerta METEO: Cod galben de vijelii și grindina valabil in Alba și alte 25 de județe. Vremea va deveni deosebit de rece ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe, inclusiv pe intreg teritoriul județului Alba. Incepand de duminica, vremea va deveni deosebit de rece in […] Citește Alerta METEO: Cod galben de vijelii și grindina valabil in Alba și alte 25 de județe. Vremea va deveni deosebit de rece in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe. Potrivit informarii, in intervalul sambata ora 13.00 – marți…

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe.

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe. Potrivit informarii, in intervalul sambata ora 13.00 – marți…

- Interval de valabilitate: 3 aprilie, ora 10 – 5 aprilie, ora 10. Fenomene vizate: predominant ninsori moderate cantitativ, vreme deosebit de rece, bruma și ingheț la sol. Zone afectate: conform textului Pe parcursul zilei de duminica (3 aprilie) și in prima parte a nopții de duminica spre luni (3/4…

- Prognoza meteo 3 aprilie – 2 mai 2022. Saptamana viitoare va fi mai rece in Maramures, Transilvania, Banat, Crisana si la munte. Vremea va fi mai calda in est si sud-est, mai ales de marti, miercuri. Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile intracarpatice,…

- Sambata, 26 februarie 2022, cerul se va menține variabil și vor exista condiții de ploaie in Transilvania, Crișana, Banat, Moldova, Oltenia și Maramureș. Iata ce temperaturi se vor inregistra.

- A treia zi a saptamanii aduce vreme in general inchisa in vestul, nord-vestul și centrul țarii. Temporar, vor fi precipitații mixte in Banat și Crișana și indeosebi ninsori in Maramureș și local in Transilvania. Și la munte va ninge. In celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar in extremitatea de…