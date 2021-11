Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita in zone din 13 judete, pana sambata dimineata, precum si o informare de intensificari ale vantului in regiuni din vestul si estul tarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul 26 noiembrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vant valabila pentru mai multe zone din țara. Potrivit ANM, in intervalul 3 noiembrie, ora 20 – 4 noiembrie, ora 23, se vor semnala intensificari ale vantului. Iintervalul menționat, in zona Carpaților Meridionali și Occidentali…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 06-10-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 06 octombrie, ora 12:00 – 08 octombrie, ora 10:00 Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate:…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, avertizari meteo de vreme deosebit de rece și intensificari ale vantului pentru toata țara. Meteorologii au emis o avertizare meteo, fara cod, de intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, valabila de joi, 23 septembrie, ora 10:00, pana…

- AVERTIZARE meteo: COD GALBEN de ninsoare, intensificari ale vantului și strat de zapada, in județul Alba. Zonele vizate AVERTIZARE meteo: COD GALBEN de ninsoare, intensificari ale vantului și strat de zapada, in județul Alba. Zonele vizate ANM a emis o atenționare de tip nowcasting de cod galben de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa, valabila in 18 județe, pana la noapte. In zonele afectate meteorologii anunța averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și izolat grindina. Cod galben de ploi, grindina și vijelii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare COD GALBEN pentru mai multe zone ale țarii, printre care și zona de nord a județului Argeș (vezi harta). Fenomene vizate: intensificari ale vantului Interval de valabilitate: 02 septembrie, ora 10:00 – 02 septembrie, ora 21:00 In intervalul…

- Județul Vrancea și aproape toata țara se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica și cantitați insemnate de apa. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente pentru mai multe județe din centrul țarii. Avertizarea este valabila pana duminica seara. Sursa : Administrația Naționala…