ALERTĂ meteo: Cod galben de CEAȚĂ în 10 județe - Care sunt zonele vizate în următoarele ore O noua atentionare nowcasting Cod galben de ceata valabila a fost emisa de meteorologi care este valabila pana la ora 23:00 in zone din 10 judete. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore. Ceata va reduce vizibilitatea local sub 200 m si izolat sub 50 m in urmatoarele localitați din cele 10 județe:Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman,Arges: Costesti, Buzoesti, Leordeni, Slobozia, Ungheni, Suseni, Ratesti, Recea, Rociu, Caldararu, Negrasi, Mozaceni, Izvoru, Stefan cel Mare, Teiu,Prahova: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlati, Valea Calugareasca,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ceata ingreuneaza circulatia rutiera, luni dimineata, in mai multe judete din Muntenia si Dobrogea, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, duminica seara, se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Arges, Teleorman si Dambovita."Recomandam…

- In cursul dimineții de astazi, 18 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 299 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 42.042. In intervalul 17.10.2021 (10:00) – 18.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 261 decese (134 barbați și 127 femei), ale unor…

- Ploua abundent, iar vantul sufla puternic pe mai multe tronsoane de drumuri naționale și autostrazi. Pana la ora 14.00, doua alerte de vreme rea sunt in vigoare in țara, informeaza Antena3 . In multe zone din țara sunt semnalate tronsoane de drumuri naționale și autostrazi pe care traficul se desfașoara…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis Cod galben si portocaliu de ploi puternice in mai multe judete. Zona de munte a Brașovului este și ea sub Cod galben de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, pana sambata la ora 14.00 in Oltenia, Muntenia, local in sudul Banatului și in Dobrogea,…

- Un numar de 100 de școli din București cer trecerea la invațamantul online, din cauza situației epidemiologice. Dintre acestea, 91 de cereri au fost adresate direct Inspectoratului Școlar al Municipiului București, iar alte 9 au nevoie de avizul Direcției de Sanatate Publica și al Comitetului Municipal…

- Tineri intreprinzatori din cele șaate județe ale regiunii Sud Muntenia (Prahova, Dambovița, Argeș, Giurgiu, Teleorman, Calarași și lalomița) s-au adunat impreuna și au fondat PTIRSM, structura regionala a Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR), care are ca scop susținerea, aparararea,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat marti ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Delta a noului coronavirus. ”In saptamana 35 au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei…