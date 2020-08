Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a afectat activitatea fotbalistica la nivelul primelor doua esaloane, coronavirusul coboara si la Ligii 3. Doi jucatori de la Progresul Spartac, echipa care va sustine o dubla partida de baraj cu CSM Slatina pentru promovarea in Liga 2, au fost depistati pozitiv. „Cel putin pana sambata activitatea…

- CFR Cluj, campioana en-titre din Liga 1, se confrunta cu mari probleme din cauza epidemiei de coronavirus. Alți cinci oameni din cadrul echipei au fost depistați pozitiv cu COVID-19, luni seara, conform informațiilor GSP.ro.Alți cinci membri ai echipei au fost depistați pozitiv cu COVID-19 luni dimineața.…

- Inca trei jucatori al lui Dinamo au fost depistați pozitiv cu coronavirus, anunța GSP.RO. Astfel, numarul fotbaliștilor din lotul „cainilor” infectați cu COVID-19 ajunge la 10, dupa ce, joi, au aparut...

- Cinci jucatori ai echipei de fotbal Petrolul Ploiesti au fost depistati pozitiv la COVID-19, directorul sportiv al clubului, Costel Lazar, declarand joi, pentru AGERPRES, ca testele vor fi repetate, in acest moment fiind considerate neconcludente. "Repetam testele pentru ca unele dintre…

- E panica in tenis. Mai mulți jucatori de top au luat temutul coronavirus dupa ce au participat la Adria Tour, in Croația. Competiția de tenis a fost una disputata in mare parte fara restricții sanitare. Pe lista celor gasiți pozitiv se afla Grigor Dimitrov (29 de ani, 19 ATP) și Borna Coric (23 de ani,…

- Acestia au fost depistati cu ocazia unui control sanguin efectuat la debutul pandemiei si toti au fost asimptomatici, iar in acest moment sunt pregatiti sa revina in competitie, conform sursei citate. Informatia nu a fost dezvaluita pana acum de FC Barcelona si nici in nu a aparut in rapoartele Ligii…

- Cinci jucatori ai echipei de fotbal FC Barcelona si doi membri ai corpului tehnic au fost depistati pozitiv la coronavirus, în cursul primelor teste la care a fost supus lotul liderului campionatului Spaniei, a anuntat postul de radio catalan RAC1, citat de cotidianul AS.Acestia au fost…

