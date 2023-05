Alertă maximă la granița cu România! Anunțul venit chiar de la vârful NATO Alerta maxima la granița cu Romania! Alianța Atlanticului de Nord (NATO) a venit cu noi informații in ceea ce privește incident cu un avion militar rusesc in apropierea spațiului aerian romanesc. Unitațile de patrulare aeriana ale NATO au fost plasate in stare de alerta maxima Potrivit unui oficial al Alianței Nord-Atlantice, unitațile de patrulare aeriana ale NATO au fost plasate in stare de alerta maxima dupa ce o aeronava Frontex a avut un incident cu un avion militar rusesc in apropierea spațiului aerian romanesc, conform capital.ro . „Detasamentele NATO de patrulare aeriana au fost plasate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

