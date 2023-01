La mai puțin de 24 de ore dupa un atac mortal in apropierea unei sinagogi din Ierusalimul de Est, un nou atac armat a ranit doua persoane in apropiere de Orașul Vechi al Ierusalimului, sambata, potrivit serviciilor de salvare israeliene. Atacul a avut loc in Silwan, un cartier palestinian de la marginea Orașului Vechi. „Un […] The post Alerta maxima in Ierusalim. Nou atac terorist in Orașul Vechi / Un Palestinian de 13 ani a deschis focul first appeared on Ziarul National .