Stiri pe aceeasi tema

- Prejudiciul estimat de procurorii anti-corupție se ridica la o valoare de peste 256 de milioane de lei. In acest dosar cele 13 persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional, trafic de influența și instigare la abuz in serviciu. Mai mult, procurorii DNA susțin ca in varful ierarhiei de…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a fost retinut, joi seara, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, cauzand un prejudiciu de peste 256 milioane lei, precizeaza…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost retinut pentru 24 de ore. i fratele lui Marian Vanghelie a fost retinut pentru 24 de ore, dar si alte 17 persoane. Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care…

- Fostul primar al Sectorului 5 - Marian Vanghelie a ajuns, joi, la Direcția Naționala Anticorupție, dupa ce procurorii anticorupție au facut percheziții la domiciliul sau. Intr-o scurta declarație data la sosirea la DNA, fostul edil s-a declarat nevinovat.Ancheta privește afacerile facute cu primaria…

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, informeaza DNA. Procurorii DNA au descins, joi, la locuința…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, este cercetat de DNA pentru trafic de influenta, constituire a unui grup organizat si instigare la abuz in serviciu, fapte ce ar fi fost comise in perioada in care a fost consilier local, 2018-2021. Alaturi de el sunt cercetate alte 21 de persoane, printre…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, va fi audiat joi de procurorii DNA intr-un dosar de corupție, legat de activitatea sa din perioada in care ocupa fotoliul de edil, au declarat surse judiciare pentru Ziarul Libertatea. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, joi, perchezitii…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție investigheaza afacerile derulate prin interpuși de fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, chiar cu entitați aflate in subordinea Primariei Sectorului 5. Potrivit unor surse judiciare citate de newsonline.ro, in acest moment sunt percheziții la domiciliul…