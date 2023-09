Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant, in aceasta seara de procurorii DNA in timp ce primea mita.Mai exact, conform unor surse, Buzatu ar fi primit 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina un contract. La scurt timp de la aflarea vestii,…

- Conform unor surse judiciare, șeful Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant, vineri seara, de procurorii anticoruptie. Buzatu primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina un contract, potrivit acelorași surse.

- Victima a fost scoasa de sub malul de pamant. Barbatul care este conștient și cooperant, a fost preluat de echipajul ambulanței SAJ Vaslui. Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Podul Inalt” al județului Vaslui a intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospeciala cu un container…

