- Detectarea in orasul Wuhan, China, a unei bacterii care a provocat holera la un student, si care a fost gasita separat in mostre de la testoase cu carapace moale, la o piata alimentara, a provocat panica in randul oamenilor, unii comparand situatia cu cea de la inceputul epidemiei de COVID-19.

- Este alerta de holera in Republica Moldova. Autoritatile sanitare au descoperit bacteria periculoasa pe o plaja de pe malul Nistrului. Scaldatul in zona nu a fost interzis, iar oamenii susțin ca nu au fost avertizati.

- Tensiunile din cauza carantinei stricte din Shanghai au scos la iveala diviziuni in randul locuitorilor, punand unul impotriva altuia tineri cu batrani, localnici impotriva strainilor și, mai ales, cei COVID-negativ impotriva cei COVID-pozitiv, relateaza Reuters. Intre timp, autoritațile locale au recunocut…