- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra Europei in aceasta iarna, informeaza Ukrainska Pravda . „In aceasta iarna, Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra tuturor europenilor. Raspunsurile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei, argumentand ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca Rusia trebuie sa raspunda pentru „actul terorist” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP și Agerpres. „Ocupantii au creat o alta situatie…

- Norvegia s-a angajat vineri sa aloce 1 miliard de euro (1,04 miliarde de dolari) pentru a ajuta Ucraina sa se apere și sa sprijine persoanele aflate in dificultate, banii urmand sa fie utilizați și pentru reconstrucția țarii in urma invaziei ruse, relateaza Reuters . In cadrul unei conferințe de presa…

- „Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala”, ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden, un final suprarealist de conversatie telefonica, care a avut loc cu patru zile inaintea inceperii…

- Dezamagire la Kiev: Desi a dorit o aderare rapida la UE, i s-au stabilit sase obiective de atins. La sfarsitul saptamanii trecute, Kievul a primit un binevenit impuls diplomatic cand Comisia Europeana, forul executiv al Uniunii Europene, si-a dat avizul si a recomandat ca Ucraina si Republica Moldova…

- Presedintele american Joe Biden a sustinut ca avea informatii cu mult inainte ca Vladimir Putin sa atace Ucraina, insa multi oameni au crezut ca exagerez, iar Volodimir Zelenski „nu a vrut sa auda” avertismentele americane, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Multi oameni au crezut ca exagerez”…