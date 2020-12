Poliția de Frontiera a descoperit intr-o mașina care incerca sa treaca vama la Giurgiu pastile contrafacute care teoretic ar fi fost folosite in tratamentul pentru Covid-19. Poliția de Frontiera a descoperit mii de pastile contrafacute intr-un camion condus de un cetațean bulgar care incerca sa intre in Romania prin Vama Giurgiu. Exista suspiciunea ca pastilele urmau sa fie folosite in tratarea bolnavilor de coronavirus. Pastilele conțineau inclusiv prospect in care este specificat faptul ca acele comprimate sunt folosite in tratamentul pentru coronavirus. In total au fost descoperite 3.400 de…