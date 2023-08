Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a intervenit marti, in orasul Sinaia, pentru acordarea primului ajutor medical unui grup de persoane care acuza stare de rau si prezinta simptome de toxiinfectie alimentara – greturi, varsaturi, ameteli. Potrivit Primariei Sinaia, este vorba despre opt copii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani si un adult. “Au mancat dimineata La Gigel (in Piata orasului) si au plecat sa viziteze Casa Enescu. Starea de rau s-a declansat in fata Vilei Acvila”, a aratat Primaria Sinaia. ISU Prahova a informat anterior ca la locul solicitarii au fost mobilizate doua…