- Șoferul unuia dintre echipajele auto, un barbat in varsta de 46 de ani, din București, a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp din beton.In urma evenimentului a rezultat ranirea copilotului, o femeie in varsta de 47 de ani, aceasta fiind preluata conștienta de un elicopter SMURD.Serviciul Județean…

- O femeie a fost ranita, luni, dupa ce autoturismul in care se afla a cazut intr-o rapa adanca de 20 de metri pe DN 1, in zona localitatii Comarnic. „Un barbat de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare.…

- O femeie de 46 de ani a fost arestata preventiv, dupa ce pe fondul unor certuri, a imbrancit-o pe soacra sa, iar aceasta a cazut, s-a lovit la cap si a murit, informeaza marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres."Din cercetarile efectuate de politistii…

- O femeie a fost arestata preventiv, dupa ce, in urma unui scandal cu soacra sa, a imbrancit-o pe femeie. Aceasta a cazut, s-a lovit la cap si a murit, informeaza marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres. „Din cercetarile efectuate de politistii din…

- O femeie in varsta de 54 de ani din orasul Nasaud se afla in stare grava, la spital, dupa ce a fost agresata de fiu, acesta fiind retinut de catre politisti dupa ce a incercat sa fuga si acuzat de tentativa de omor, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud,…

- Soferul unui tir incarcat cu cereale a murit dupa ce autovehiculul s-a rasturnat in urma intrarii in coliziune cu un alt autotren, in noaptea de joi spre vineri, pe DN 2A, in accidentul rutier fiind implicat si un autoturism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Conducatorul…

- Femeie accidentata mortal de un autocamion care transporta autovehicule. O femeie a murit, vineri, dupa ce a fost lovita de un autocamion care transporta autovehicule pe DN 73. Accidentul s-a petrecut in comuna argeseana Rucar. „Din verificarile preliminare, efectuate de catre politistii din cadrul…

- O femeie de 39 de ani dintr-o comuna din apropierea Ramnicului este cercetata pentru vatamarea nou-nascutului, dupa ce a nascut intr-o toaleta dintr-un spatiu comercial si si-a abandonat copilul infasurat intr-un sac in parcare, au anuntat, joi seara, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…