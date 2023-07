Alertă la malul mării! Lacul Techirghiol a devenit roz și miroase urât - Care este motivul Patura formata din alge se intinde pe cațiva metri deasupra lacului. Deși mirosul devine insuportabil in miezul zilei, turiștii sunt impresionați de fenomenul natural."De fapt la Techirghiol n-ar fi fost niciodata mai mult de 35 de grade și acum au ajuns la 36-38 și cand am venit, culoarea era verde iar de doua zile se transforma in roz", spune un turist.Specialiștii spun cel mai probabil, una dintre alge a inflorit excesiv, iar temperaturile ridicate au distrus-o. Mai multe bacterii se aștern ca un praf roz pe parțile expuse la lumina ale algelor, iar apa din lac devine astfel aceasta culoare."Ajung… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

