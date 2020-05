Alertă la Buzău. Coronavirusul a explodat în weekend. Măsură de urgență a autorităților Interlopul „Comitet” a ingnorat reglementarile ordonanțelor miliare, iar in ziua de Paște a parasit domiciliul pentru a merge la niște rude din localitatea ialomiteana Barbulesti, fost focar de COVID-19 la inceputul lunii aprilie. „In ziua de Paste, cazul 21, un barbat de 41 de ani din municipiul Buzau, s-a deplasat in judetul Ialomita, unde si-a vizitat rudele, de unde a contractat virusul de la socrul sau, care a fost confirmat cu coronavirus cateva zile mai tarziu”, a declarat Leonard Dimian, prefectul judetului Buzau. Pe data de 28 aprilie, barbatul s-a simțit rau și a mers la o unitate… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

