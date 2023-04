Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson a propus, marti, o intelegere de 8,9 miliarde de dolari pentru a rezolva procese vechi de ani de zile in care se sustine ca produsele sale cu pudra de talc au provocat cancer, transmite AFP.Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite…

- Vehicule blindate de 2,5 miliarde de dolari vor fi trimise de SUA in Ucraina, in cadrul unei noi tranșe de ajutor militar. Sunt vehicule blindate și de transport, dar nu ofensive, precum tancurile grele Abrams. Pentagonul a anuntat, joi, un pachet de securitate pentru Ucraina in valoare de 2,5 miliarde…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca le cere furnizorilor de servicii medicale sa testeze pentru eventuale leziuni hepatice pacientii tratati cu Zolgensma de la Novartis, dupa informatii privind doua decese legate de aceasta terapie genica impotriva atrofiei musculare spinale,…