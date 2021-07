Alertă într-un tren de pe ruta Constanța-București! A ieșit fum dintr-un vagon CFR Calatori a anunțat ca duminica dupa-amiaza circulația a doua trenuri de pe relația Constanța-București a fost afectata. Calatorii au fost evacuați dupa ce dintr-un tren a ieșit fum, iar un altul a avut intarzieri de peste 190 de minute dupa ce locomotiva s-a stricat. Potrivit CFR Calatori, trenul IR 1993 Mangalia – Bucuresti – Craiova a stationat inițial in zona Medgidia din cauza lipsei tensiunii in linia de contact. „O noua locomotiva a fost trimisa din statia Fetesti, preluand trenul in conditii de siguranta. Trenul a acumulat o intarziere de 140 de minute. In statia Bucuresti Baneasa s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

