Stiri pe aceeasi tema

Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la un spital din județul Constanța. Zece persoane s-au autoevacuat, anunța Mediafax.

Andrew Tate, cunoscut in mediul online pentru mesajele extrem de dure pe care le transmite pentru barbați, a ajuns de la spital in arest. Fostul campion la kickboxing devenit intre timp influencer și miliardar a fost arestat sub acuzații de proxenetism, insa a ajuns rapid la spital, pe motiv ca…

In pandemie, consumul de alcool a fost la același nivel cu cel din 2019. La bere de exemplu, consumul a fost chiar mai mare in 2020 fața de 2019. La un an dupa pandemie, consumul de tarii a crescut cu 50%, potrivit datelor publicate de Statistica.

Vicepresedintele Partidului Socialistilor Europeni, europarlamentarul Victor Negrescu, a prezentat in detaliu toate eforturile facute de social-democratii europeni pentru sprijinirea aderarii Romaniei la spatiul Schengen, la un eveniment organizat de PES activists Romania si PSD, la Biblioteca Nationala…

Reteaua americana de televiziune CNN le-a cerut prezentatorilor sai vedeta sa reduca consumul de alcool in direct in noaptea de Anul Nou, informeaza AFP.

Gigantii din sectorul supermarketurilor dezaproba actiunile guvernului maghiar de scoatere a retailerilor straini din tara, insa nu este clar ce pot face in aceasta privinta.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost transportat la spital dupa ce a suferit o problema de sanatate in urma sosirii sale la summitul Grupului celor 20 de la Bali, au anunțat luni autoritațile indoneziene, relateaza ABC News.

Ministrul Energiei da asigurari ca Romania are gaze naturale in depozite astfel incat sa trecem cu bine de aceasta iarna.