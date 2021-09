Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Brasov au intervenit, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu semnalat la Spitalul de Psihiatrie Vulcan, scrie ziarul local MyTex. 150 de pacienți au fost evacuați din cauza fumului dens. „La ora 19.57 am fost anunțați de un posibil incendiu la Spitalul de Psihiatrie Vulcan -Mina…

- Aproximativ 150 de pacienți au fost evacuați, sambata seara, din Spitalul de Psihiatrie Vulcan, județul Brașov, dupa un incendiu izbucnit pe o ghena de aerisire. Incendiul a fost sesizat cu puțin inainte...

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața in comuna Harman, judetul Brasov, doua persoane fiind asistate medical la fata locului, a informat ISU Brasov. Incendiul a pornit de la un garaj dupa care s-a propagat rapid la doua locuinte si doua anexe din vecinatate, a precizat sursa citata. ISU Brasov…

- Un incendiu puternic a avut loc, in noapte de joi spre vineri, in județul Timis, dupa ce o locuința lovita de trasnet.Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs in jurul orei 23:00, in localitatea Beregsau Mare, scrie realitateadetimis.net .La fața locului s-au deplasat de urgența 12 pompieri,…

- Un echipaj din cadrul Statiei de Pompieri Babadag a intervenit, aseara, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de miriste de grau din aproprierea localitatii Slava Cercheza.Nicolae Botezan, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea spune ca "militarii…

- Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca pacientii, parintii acestora, dar si cadrele medicale de la Spitalul de Copii din Iasi au fost evacuate din motive de siguranta din zona unde a izbucnit incendiul si ca nicio persoana nu a avut de suferit, potrivit news.ro. ”Toate persoanele…