- Un adolescent este internat la Terapie Intensiva la Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” din Bucuresti cu sindrom inflamatoriu multisistem, asociat infectiei cu COVID-19. Baiatul este mai bine decat la momentul internarii, dar are afectare hematologica si renala. Medicii i-au pus acest diagnostic intrucat are…

- Marți, 29 septembrie, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, participa la lucrarile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care vor avea loc la Reședința Patriarhala din București. Miercuri, 30 septembrie, Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza 13 de ani de la intronizarea…

- A murit fratele lui Florin Salam. Nelu Stoian era internat inca de luna trecuta la Institutul "Matei Balș" din București, dupa ce s-a infectat cu coronavirus, anunța antena3.ro.Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l resuscita pe fratele lui Florin Salam, in aceasta seara, dupa ce inima…

- Un membru PNL Maramureș a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19. Premierul Ludovic Orban se afla, astazi, in acest județ. Liberalii anunța ca s-au testat și au primit rezultate...

- „Am aflat cu tristete despre trecerea la cele vesnice, la numai 51 de ani, a lui Dan Tataru, fost senator al Romaniei si secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale in doua mandate. Transmit sincere condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a postat demnitarul. "Dan Tataru…

- Spitalul modular, secție externa a Spitalului „Victor Babeș”, a fost reactivat de urgența de primarul general Gabriela Firea. Decizia a fost luata avand in vedere evoluția epidemiei. Gabriela Firea spune ca, astfel, se vine in sprijinul pacienților infectați cu virusul Sars-Cov2. In prima faza, vor…

- Managerul Spitalului Colentina a fost depistat pozitiv cu coronavirus, anunta Antena 3.Potrivit sursei citate, managerul a inceput sa se simta rau luni, a fost testat la Spitalul Victor Babes. In acest moment, managerul este internat cu simptome de COVID-19. De asememea, ministrul Sanatatii…