Stiri pe aceeasi tema

- In Romania exista sute de mii de masti de protectie aflate pe lista produselor periculoase, care nu ar trebui sa fie puse in vanzare, anunta directorului general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Intr-un interviu televizat, Paul Anghel a tras atentia ca aceste produse au o capacitate…

- Ziarul Unirea Modele de maști periculoase, vandute in Romania. ANPC: „Sunt sute de mii de bucați” Paul Anghel, directorul general al Autoritații pentru Protecția Consumatorilor avertizeaza ca exista modele de maști care se afla pe lista produselor periculoase și care nu ar trebui comercializate. El…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului avertizeaza ca in Romania exista modele de masti aflate pe lista produselor periculoase, care nu trebuie puse in vanzare. Paul Anghel, directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, spune ca riscul de infectare cu noul coronavirus…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, a avertizat ca in Romania exista modele de maști aflate pe lista produselor periculoase, care nu ar trebui sa fie puse in vanzare.

- Exista modele de maști pe lista produselor periculoase ce nu ar trebui sa fie puse in vanzare, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel.

- Parintii trebuie sa acorde atentie o atentie deosebita atunci cand cumpara jucarii, astfel incat acestea sa nu reprezinte un pericol pentru copiii lor, sa solicite si sa pastreze bonul fiscal, de care vor avea nevoie in caz de reclamatie, a scris pe Facebook directorul general al Autoritatii Nationale…

- Este alerta in Romania. Pe piața au ajuns maști periculoase, in plina stare de alerta, cand romanii sunt obligați sa le poarte in spații inchise. Organizația pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra unor alerte emise de Polonia și Belgia, legate de maști de protecție care pot fi periculoase…

- Pe perioada starii de urgența ni s-a cerut sa ieșim cat mai rar din case și doar pentru cumparaturi de stricta necesitate, probleme de sanatate sau mers la munca. Am incercat, cu ajutorul specialiștilor, sa elaboram un ghid de bune practici pentru cumparaturile din magazine, cele online sau comenzile…