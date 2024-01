Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Marapi din Indonezia a erupt duminica, cenusa expulzata ridicandu-se la 1.300 de metri altitudine deasupra craterului, la sase saptamani dupa un episod eruptiv mortal, conform agentiei geologice a tarii, transmite Reuters.

- Vulcanul indonezian Marapi a erupt miercuri (13 decembrie), aruncand cenușa vulcanica pana la 600 de metri inalțime. Imaginile filmate de un martor ocular au aratat un nor gros de cenușa gri deasupra vulcanului din Sumatra de Vest. Localnicii care locuiesc intr-unul dintre satele cele mai apropiate…

- Momente de panica, sambata seara, intr-unul dintre marile orașe din Romania. Un incendiu a izbucnit in curtea unui mall din Cluj-Napoca. Pompierii intervin, clientii au fost evacuati de urgenta. Primele informații transmise de reprezentanții echipelor de salvare. Incendiu in curtea unui mall din Cluj-Napoca…

- Ultimul excursionist dat disparut in urma erupției vulcanului Marapi, din vestul Indoneziei, a fost gasit miercuri, la patru zile de la producerea evenimentului soldat cu 23 de morti, potrivit bilantului actualizat, au anuntat autoritatile citate de AFP, potrivit Agerpres.„Echipa comuna de cautare si…

- Eruptia vulcanului Marapi din vestul Indoneziei s a soldat cu 13 morti, au anuntat serviciile de urgenta marti, dupa descoperirea cadavrelor a altor doi excursionisti decedati, in timp ce cautarile sunt in curs de desfasurare pentru gasirea a 10 persoane in continuare date disparute, transmite AFP.Cel…

- Un vulcan din vestul Indoneziei a erupt duminica, expulzand in atmosfera o coloana de cenusa care a ajuns o altitudine de trei kilometri, a anuntat o sursa oficiala, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Locuitorii din localitatea nemțeana Bisericani au fost avertizați, in timpul nopții de luni spre marți, prin doua mesaje Ro-Alert, de prezența unui urs in zona Spitalului de Pneumoftiziologie, relateaza Agerpres.Animalul, care da tarcoale de cateva zile spitalului, a fost zarit in apropierea unitatii…

- Clipe de panica in Franța și Elveția! Au fost evacuate de urgența aeroporturile din Strasbourg și din Basel.In urma cu doua ore s-a terminat sesiunea plenara a Parlamentului European, iar pe Aeroportul din Strasbourg se aflau la momentul emiterii alertei cu bomba foarte mulți europarlamentari, inclusiv…