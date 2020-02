Cel puțin opt persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav, in doua atacuri produse, miercuri seara, in orașul german Hanau, a informat presa locala citata de The Guardian.

Poliția a confirmat ca au fost mai multe victime in urma incidentului produs, miercuri seara, in orașul Hanau situat in apropiere de Frankfurt.

Primul atac a avut loc intr-un bar din centrul orașului, in timp ce al doilea a fost in cartierul Kesselstadt, scrie BBC News citand presa locala.

Trei…