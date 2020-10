Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron , a intrat luni in autoizolare timp de sapte zile, deoarece a avut contact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, noteaza capital.ro. "Brigitte Macron a avut contact joi, 15 octombrie, cu o persoana declarata pozitiva luni, 19 octombrie, cu virusul SARS-CoV-2 si care are simptome de imbolnavire. In conformitate cu recomandarile autoritatilor medicale, Brigitte Macron va sta in izolare sapte zile. Brigitte Macron nu prezinta simptome de imbolnavire", a declarat…