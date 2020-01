Grecia: Cel putin 12 migranti au murit intr-un naufragiu in Marea Ionica

Cel putin 12 migranti si-au pierdut viata sambata intr-un naufragiu in Marea Ionica, a anuntat paza de coasta a Greciei, transmite AFP, titrat de Agerpres. In ambarcatiunea care ii transporta pe migranti se aflau in jur de 50 de persoane. ”Pana acum au fost… [citeste mai departe]