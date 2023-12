Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor american Charlie Sheen ar fi fost atacat acasa de o vecina, relateaza presa americana. Electra Schrock a fost arestata dupa un presupus incident din Malibu, in care este implicat actorul. Sheen, vedeta a numeroase filme și a sitcomului de succes Two and a Half Men (Doi barbați și jumatate),…

- Autoritatile din Belgia au luat decizii radicale, dupa o alerta cu bomba lansata duminica seara tarziu, a declarat organul administrativ Wallonie-Bruxelles Enseignement. Mai multe școli belgiene din Bruxelles și din regiunea Brabant vor ramane inchise pentru elevi luni. Au inchis 27 de scoli Cele 27…

- Autoritatile americane cauta o femeie care ar fi furat bijuterii si carduri de credit din dulapurile unui hotel spa si studio de yoga din West Hollywood, inclusiv verigheta actritei Lily Collins, potrivit Departamentului serifului din comitatul Los Angeles, scrie latimes.com.Suspecta Andreea Catalina…

- In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, precizam ca in urma verificarilor efectuate de catre autoritațile romane, pe baza informațiilor transmise de catre autoritațile israeliene, inca un cetațean…

- David Popovici nu a mai luat startul in probele de 100 de metri liber si 50 de metri fluture, programate in cea de a doua zi a "Memorialului Marek Petrusewicz" de la Wroclaw (Polonia), competitie ce se desfasoara in bazin de 25 de metri, informeaza CS Dinamo."In finala de la 50 de metri liber, de…

- Autoritațile din Bistrița-Nasaud au emis, miercuri seara, un mesaj RO-ALERT, dupa ce un urs și-a facut apariția pe strazile orasului Beclean. Acesta a fost vazut inițial pe strada Lucian Blaga din orașul bistrițean. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a transmis masuri si recomandari…

- „A existat o amenințare cu bomba in Strasbourg, #Franța. Situația pare sa fie confuza și ingrijoratoare. Autoritațile probabil gestioneaza situația” conform ChroniBuzz. O noua alerta cu bomba la Versailles! Palatul a fost evacuat și va ramane inchis toata ziua ca urmare a celor trei amenințari cu…

- UPDATE „In baza informațiilor primite de la Poliția de Frontiera, privind un posibil impact pe teritoriul Romaniei, in proximitatea localitații Plauru, din jud. Tulcea, echipe ale MApN, in cooperare cu forțe și mijloace din alte instituții ale Sistemului național de aparare, ordine publica si siguranța…