- Un numar de 20 de familii au fost evacuate, vineri seara, din casele lor din Azuga, dupa ce o alunecare de teren a avut loc in localitate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, potrivit Mediafax.Alunecarea de teren s-a produs pe strada Umbroasa din Azuga. Desi nu a…

- Consiliul Județean Brașov a publicat in sistemul electronic de achiziții publice anunțul privind repararea in regim de urgența a DJ104L, intre Dacia și Bunești, care a fost afectat de alunecari de teren. Obiectul procedurii de achizitie este atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul…

- Guvernul urmeaza sa anunțe, miercuri, noi masuri restrictive, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului. Raed Arafat a confirmat, marți seara, la Antena 3, ca unele dintre ele vor viza cultele religioase. Cel mai probabil. autoritațile vor decide ca intalnirile cu caracter religios vor fi limitate…

- Politistii de frontiera care efectueaza controlul persoanelor la intrarea si la iesirea din tara au fost dotati cu masti de protectie, substante dezinfectante si manusi.Potrivit purtatorului de cuvant al ITPF Giurgiu, Alina Cocoru, cetatenii care vin in tara din zonele afectate de imbolnaviri…

- Un roman a reusit sa evacueze un cartier intreg din Londra, dupa ce și-a parcat mașina. Politistii au considerat ca vehiculul este suspect... The post Cartier din Londra, evacuat din cauza unei masini cu numere de Mehedinti. Era sa fie declansata o alerta terorista appeared first on Renasterea banateana…

- Lucrarile de consolidare a drumului național 71, km 72+800, pe raza localitații Moțaieni, pentru sectorul de drum afectat de o Post-ul O noua alunecare de teren s-a activat pe DN 71. Restricții de circulației la Moroieni apare prima data in Gazeta Dambovitei .