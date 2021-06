Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, vineri seara, o hotarare prin care a fost modificata lista statelor clasificate in cele trei zone (verde, galbena, rosie), in conformitate cu incidenta actualizata la nivel international.Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a modificat…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, astazi, o hotarare prin care introduce Marea Britanie, incepand cu 1 iunie, pe lista statelor aflate in zona rosie, ca urmare a cresterii rapide, in aceasta tara, a infectiilor cauzate de unele variante de virus, in special cu B.1.617.2,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a introdus, sambata, Marea Britanie pe lista rosie, din cauza noii tulpini de coronavirus. De asemenea, au fost stabilite masuri pentru stranii care vin din state terte, indiferent de lista pe care sunt incluse tarile respective. CNSU a…

- Autoritațile au decis sa mute Marea Britanie din zona galbena in cea roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic, din cauza creșterii numarului de imbolnaviri cu una dintre tulpinile virusului, cu raspandire rapida. Comitetul pentru Situații de Urgența a schimbat și regulile de intrare in țara, in…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor si zonelor considerate cu risc epidemiologic. Conform noului mod de incadrare, tarile sunt trecute in functie de incidenta in zona rosie, galbena sau verde. Raed Arafat, a anunțat ca Marea Britanie a fost inclusa in zona galbena…

- Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza Covid-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, potrivit EFE, citata de Agerpres. Cifrele publicate sambata…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata joi seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina timp de 14…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat.