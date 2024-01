Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat in noaptea de duminica spre luni. Un barbat a sunat și a spus ca exista o bomba in incinta rafinariei din estul Ploieștului. Echipajele specializate s-au deplasat in zona și au constatat ca alerta este falsa. „Persoana a fost depistata in județul Ilfov”, potrivit IPJ Prahova. Barbatul…

- Alarma de la rafinarila Petrotel-Lukoil s-a dovedit a fi falsa. Persoana care a pus pe jar echipajele specializate a fost depistata pe raza județului Ilfov, informeaza Observatorul Prahovean, care preia informații oferite de Poliția Prahova.Alarma a fost data duminica, 31 decembrie, chiar in noaptea…

- Anunț de ultim moment pentru romani! Vremea se schimba de Revelion. Prognoza meteo a fost actualizata astazi, 31 decembrie 2023. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in noaptea dintre ani. Iata unde va ninge și unde temperaturile cresc radical in decursul zilei de astazi.

- 27 de școli din Belgia vor fi inchise, luni, din cauza unei alerte cu bomba, anunțata duminica noaptea, relateaza Reuters, conform Mediafax.Cele 27 de școli belgiene, din Bruxelles și din regiunea Brabant, vor ramane inchise pentru elevi, luni, dupa o alerta cu bomba care a fost anunțata duminica…

- UPDATE: Dupa mai bine de doua ore de verificari, pirotehnistii au stabilit ca alarma a fost falsa. Microbuzul avea atasat un dispozitiv electronic pentru monitorizare. Acesta a fost ridicat pentru cercetari.Potrivit unui apel la numarul de urgente 112, ar fi un dispozitiv exploziv langa un microbuz…

- Autoritatile din judetul Gorj au intrat in alerta, vineri seara, dupa ce o persoana a anuntat ca la termocentrala de la Rovinari a fost amplasat un dispozitiv exploziv. Verificarile au aratat ca alarma a fost una falsa, apelantul fiind sub influenta alcoolului. O persoana a anuntat, vineri seara,…

- Alerta de gradul zero, marți dupa-masa, in Piața Victoriei din Timișoara. Pompierii, polițiștii și pirotehnicienii au fost trimiși de urgența in zona zero a orașului dupa ce cineva a observat un rucsac abandonat și a sunat la 112. Alarma s-a dovedit a fi falsa.