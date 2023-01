Virozele respiratorii sunt in creștere, in Teleorman. In acest sfarșit de saptamana, au fost inregistrate 68 de astfel de cazuri, dintre care 36 au fost copii și 32 adulți. 547 de intervenții au avut, in total, cei de la Ambulanța Teleorman in weekendul care a trecut. Reamintim ca avem oficial stare de alerta epidemica in Romania din cauza gripei. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Școlile, spitalele și angajatorii sunt nevoiți sa faca zilnic triajul personalului, elevilor și pacienților. Este posibil ca in acest sezon varful infecțiilor respiratorii sa fie atins in perioada 15 ianuarie…