Alerta dispariție COPIL! O fetița de 12 ani din municipiul Botoșani a plecat la școala și nu s-a mai intors Polițiștii botoșaneni desfașoara activitați pentru localizarea unei minore de 12 ani, din municipiul Botoșani, care astazi, 29 martie a.c, in jurul orei 07:30 a parasit domiciliul pentru a se deplasa la unitatea de invațamant, din aceeași localitate, iar pana in prezent nu a revenit și nici nu și-a contactat familia. Maxim Natalia are urmatoarele semnalmente: […] Citește Alerta dispariție COPIL! O fetița de 12 ani din municipiul Botoșani a plecat la școala și nu s-a mai intors in Botosani24.ro…