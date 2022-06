Stiri pe aceeasi tema

- AIEA a precizat ca reteaua de monitorizare a radiatiilor din zona a incetat sa mai functioneze atunci cand fortele rusesti au ocupat situl de la Cernobil, in februarie, si l-au detinut timp de cinci saptamani inainte de a se retrage la 31 martie. Directorul general al agentiei, Rafael Grossi, a declarat…

- Tarile membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au adoptat joi o rezolutie prezentata de Ucraina care condamna ‘in cei mai fermi termeni’ agresiunea militara a Rusiei si atacurile asupra serviciilor de sanatate pe teritoriul ucrainean, relateaza AFP. Textul, adoptat cu 88 de voturi pentru,…

- Mariano Grossi, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), a cerut Ucrainei si Rusiei sa permita accesul expertilor sai la centrala nucleara de la Zaporojie, pentru a putea inspecta materialul nuclear.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat marti Rusia ca a adus lumea ‘in pragul catastrofei’ prin ocuparea, la inceputul invaziei sale in Ucraina, a centralei Cernobil, locul unde a avut loc cel mai grav accident nuclear din istoria omenirii, informeaza AFP. ‘Lumea era din nou in pragul catastrofei,…

- Lumea "nu trateaza la fel crizele care-i afecteaza pe negri si pe albi", denunta directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparand atentia acordata Ucrainei cu cea acordata altor tari, relateaza AFP. "Toata atentia acordata Ucrainei este foarte imporanta,…

- Șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU, Rafael Grossi, va conduce o misiune la Cernobil cat mai curand posibil, a declarat acesta. „Situația generala a radiațiilor in jurul centralei este destul de normala. A existat un nivel relativ mai ridicat de radiații localizate din cauza circulației…

- Starea de asediu a fost impusa sambata in regiunea ucraineana Zaporojie și va fi in vigoare pana luni, au anunțat oficialitați locale, citate de CNN. Oleksandr Starukh, șeful consiliului regional din Zaporojie, a anunțat ca starea de asediu intra in vigoare la ora locala 16.00 și se va incheia luni,…

- Rusia neaga ca vrea sa dețina control pe centrala de la Zaporoje, anunța presa oficiala de la Moscova. Un oficial rus a discutat despre obiectivul Zaporoje cu un reprezentant al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (IAEA). Directorul general al Rosatom, Alexey Likhachev, a discutat cu Rafael…