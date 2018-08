Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul țarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-și caute „noi aliați“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters. Washingtonul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca sanctiunile nu vor putea forta Ankara sa ''dea inapoi'' dupa amenintarile lansate de presedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relateaza duminica AFP. "Nu puteti forta Turcia sa renunte…

- Presedintia turca a afirmat joi ca Statele Unite nu vor obtine cu amenintari "rezultate" in vederea eliberarii pastorului american judecat in Turcia si a indemnat Washingtonul "sa adopte o atitudine constructiva", transmite AFP. "Adminstratia americana (...) trebuie sa inteleaga ca nu poate obtine rezultatul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.

- Realegerea din primul tur a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care obtine un nou mandat cu puteri crescute, a generat reactii in toata lumea, principalele mesaje fiind grupate de agentia AFP, luni, in urmatoarea sinteza: Statele Unite ale Americii. Prin intermediul purtatoarei de…