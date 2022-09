Alertă de zimbri într-o localitate din județul Neamț. A fost emis un mesaj Ro-Alert Un zimbru si-a facut aparitia, duminica, in satul Tarpesti din comuna Petricani, fapt care i-a speriat pe localnici.Oamenii au sunat la 112 si au semnalat aparitia animalului in localitate.ISU Neamt a transmis un mesaj RO-ALERT cetatenilor din zona.La fata locului se deplaseaza politistii si jandarmii pentru a incerca indepartarea zimbrului.La circa 10 - 15 kilometri de comuna Petricani, in Parcul Natural Vanatori-Neamt, se afla o rezervatie de zimbri in semi-libertate si libertate.Nu este pentru prima data cand in zonele locuite isi fac aparitia zimbri, dar nu a fost inregistrat niciun incident… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

