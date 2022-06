Alertă de vulnerabilitate la MApN. Demisii în masă din sistemul militar Surse din cadrul Ministerul Apararii Naționale ne spun ca s-a dat o alerta de vulnerabilitate la nivel de țara, dupa ce s-a constatat ca aproape o treime din cadrele militare și-a dat demisia și a plecat din sistem. Mai mult, pe fondul unui deficit extrem de militari, cei ramași nu mai raspund la telefoane in […] The post Alerta de vulnerabilitate la MApN. Demisii in masa din sistemul militar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

