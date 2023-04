Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis Cod roșu in Romania. Este alerta meteo ANM in țara care vizeaza mai multe fenomene neobișnuite pentru aceasta perioada. Rafalele vor avea și 140 de kilometri la ora Conform experților in meteorologie, vremea se va raci foarte tare in zilele…

- Iarna se intoarce din nou in Romania! Meteorologii au emis cod portocaliu de viscol in zona montana din 25 de județe! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod de viscol. In prezent, este in vigoare un cod galben de intensificari al vantului valabil pentru intreaga țara. El a intrat…

- Meteorologii au emis sambata, 11 martie, o avertizare cod portocaliu de intensificari ale vantului, in ami multe județe, valabila pana duminica, 12 martie. In același timp, intra in vigoare o alerta cod galben de vant puternic, ce vizeaza toata țara, valabila tot pana maine. Prima alerta emisa de ANM,…

- Compania Naționala Poșta Romana, unicul furnizor din Romania de servicii universale de poșta, care livreaza corespondența și colete in orice colț al țarii, se afla, de mai bine de trei ani, intr-o situație mai mult decat neobișnuita, dupa ce, in 2019, a renunțat, de bunavoie, la orice compensații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind vreme deosebit de rece si ger persistent, valabila de miercuri pana sambata. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade.

- Un val de frig se abate peste toata tara pana in 10 februarie iar aproape jumatate de tara se afla pan luni seara sub cod galben de vant si viscol. In anumite zone, temperaturile pot scadea pana la – 20 grade Celsius. Conform meteorologilor, in intervalul 5 – 10 februarie, vremea va fi rece in toate…

- Gerul pune stapanire pe Romania. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunța ca vor fi temperaturi de pana la -20 de grade. Incepand de duminica și pe tot parcursul saptamanii viitoare, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre -8 si 2 grade, cu cele mai scazute valori in depresiuni…

- Dupa temperaturi ce au atins cu lejeritate 20 de grade Celsius in Romania, in anumite zone al țarii noastre, vremea pare sa ia o cu totul alta intorsatura. Temperaturile au scazut brusc la noi in țara in aceasta saptamana și sunt așteptate chiar și ninsori in anumite zone ale țarii.