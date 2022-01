Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 5 ianuarie, ora 18:00 - 6 ianuarie, ora 12:00, va fi instituit Cod portocaliu de viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului (judetul Maramures) si Tur (judetul Satu Mare).De asemenea, o atentionare Cod galben de fenomene hidrologice asemanatoare vizeaza, in intervalul 5 ianuarie, ora 11:00 - 6 ianuarie, ora 00:00, cursurile de apa: Tisa - sector aval intrarea in tara, Viseu,…