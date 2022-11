Alerta de poluare extrema in București in cursul serii de sambata. S-au inregistrat valori record in unele dintre cele mai locuite zone. Potrivit ultimelor informații, au fost raportate valori de 25 mai mari decat recomandarile OMS. Cele mai mari depașiri au fost inregistrate in Voluntari, Colentina, Ferentari, Popești Leordeni și in zona din spatele Lacului Morii, deci la periferia orașului. Pentru particulele PM 2,5, rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului, Airly.org, a inregistrat, in anumite zone din București și din localitațile invecinate, valori de 25 de ori mai mari fața…