Alertă de medicamente false în România! Poliția Română ne spune la ce să fim atenți Poliția Romana lanseaza un avertisment privind medicamentele false. S-ar parea ca mai bine de 60% dintre romani nu fac diferența intre medicamentele reale și cele falsificate. In acest sens, Poliția Romana, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, a demarat un studiu național, care scoate in evidența amploarea fenomenului de comercializare a medicamentelor și a suplimentelor alimentare contrafacute, informeaza IGPR. Studiul a vizat descrierea și analiza principalelor caracteristici și atitudini ale oamenilor privitoare la medicamentele și suplimentele alimentare comercializate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

